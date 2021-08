Inter, sempre in tre verso la partenza. Salcedo? Genoa più defilato − Sky

Mancano poche ore alla chiusura del mercato estivo. L’Inter pensa ai nomi in uscita con i soliti tre pronti a lasciare Milano. Su Salcedo, più viva la pista Brest che quella del Genoa

IN USCITA − L’Inter non ha ancora chiuso il suo mercato. In uscita, infatti, saranno destinati a lasciare sempre in tre: Lucien Agoumé, Valentino Lazaro ed Eddie Salcedo. Per quanto riguarda, il giocatore austriaco, sempre più verso il Benfica, nonostante rimanga l’interesse del Borussia Dortmund. Come riporta Alessandro Sugoni di “Sky Sport”, su Salcedo e Agoumé c’è il Brest, con il Genoa che si è un po’defilato sull’attaccante lo scorso anno in prestito al Verona.