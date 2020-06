Inter sempre piÃ¹ italiana e Suning approva. Nainggolan resta? – TS

Inter sempre più italiana e Suning approva. Nainggolan resta? – TS

Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, Suning vuole un’Inter sempre più italiana, e l’interessamento per Sandro Tonali conferma la teoria. Sempre per il centrocampo invece, mentre tramonta l’idea Arturo Vidal, la dirigenza proverà a tenere anche Radja Nainggolan.

CENTROCAMPO – L’Inter è sempre più interessata a Sandro Tonali, così come riportato precedentemente (vedi QUI). Questo dimostrerebbe ancora una volta il manifesto e la volontà di rendere questa squadra sempre più italiana. A centrocampo l’idea è quella di regalare ad Antonio Conte e agli allenatori futuri, un elemento capace di giocare con la maglia nerazzurra per almeno i prossimi dieci anni. A proposito di centrocampo, tramonta l’idea Arturo Vidal. Non solo: l’Inter prova a tenere anche Radja Nainggolan, di ritorno dal prestito a Cagliari. Il belga oggi è un giocatore rigenerato, e potrebbe svolgere all’Inter il ruolo richiesto ad Arturo Vidal.