Inter sempre forte su Kumbulla, l’obiettivo Ã¨ bloccarlo subito – TS

Inter sempre forte su Kumbulla, l’obiettivo è bloccarlo subito – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter per rafforzare la difesa vuole Kumbulla. L’obiettivo è bloccarlo subito vista la giovane età.

LUNGO CORTEGGIAMENTO – Per rinforzare la sua difesa l’Inter punta su un classe 200. Si tratta di Kumbulla, su cui i nerazzurri si sono mossi da tempo. Prima di Natale. E sanno di poter contare sul grdimento del giocatore, tanto che a gennaio l’albanese ha stoppato la trattativa col Napoli. Gli azzurri però, così come la Lazio, non sono ancora tagliati fuori.

FUTURO DA DECIDERE – L’obiettivo dell’Inter sarebbe bloccare Kumbulla in attesa di capire come gestire il suo futuro. Portarlo subito a Milano o lasciarlo ancora a Verona per crescere in un ambiente che conosce? In fondo il centrale è al suo primo anno da titolare. Molto dipenderà anche dai movimenti in uscita nella difesa nerazzurra.