L’Inter segue Singo, su di lui però c’è l’interesse di una top europea

L’Inter sta monitorando la situazione di Wilfred Singo, il cui rinnovo con il Torino non è scontato. I nerazzurri però non sono gli unici interessati all’ivoriano.

TERZINI – L’Inter monitora la situazione di diversi terzini, tra questi c’è anche Wilfred Singo. Il contratto dell’ivoriano scadrà a giugno 2024, al momento non ha ancora rinnovato con il Torino. Nel caso in cui Denzel Dumfries dovesse partire (vedi articolo), il terzino classe 2000 è tra i preferiti per sostituirlo. Su di lui però ci sono diversi top club europei.

LISTA – Secondo quanto riporta Fichajes, il Barcellona ha una lista di terzini destri a cui è interessata. tra questi c’è appunto anche Singo. Gli spagnoli stanno pensando a lui per la fascia destra, magari non di oggi, ma del futuro. Discorsi che verranno ripresi a giugno, quando i nerazzurri sapranno qualcosa in più riguardo il futuro di Dumfries.