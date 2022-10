Inter, segnati questi nomi: Marcus e Kephren Thuram sono da prendere

La ricaduta di Romelu Lukaku ha reso questo ottobre perfetto, un po’ meno perfetto. Con il belga di nuovo out e Edin Dzeko acciaccato (vedi articolo) la coperta torna corta in attacco. Marcus e Kephren Thuram sono due prospetti da non farsi scappare.

ATTACCO – Con la ricaduta di Romelu Lukaku e Edin Dzeko acciaccato, Simone Inzaghi è di nuovo corto in attacco. I disponibili sono Joaquin Correa e Lautaro Martinez. Si pensa nuovamente all’aggregazione di Valentin Carboni in prima squadra. È chiaro che davanti all’Inter manca qualcosa. Oltre a Lautaro, non c’è un attaccante a cui affidarsi. Il belga ha giocato pochissimo finora, come lo stesso Correa. Dzeko ha una certa età, non può fare di nuovo un’intera stagione. Ecco perché Marcus Thuram è l’uomo che serve all’Inter.

OCCASIONI – Marcus e Kephren Thuram sono i figli del grand Lilian. Marcus era già stato avvicinato all’Inter. Nell’estate in cui Lukaku salutò i nerazzurri per tornare al Chelsea, era proprio il francese il sostituto ideale di Big Rom. Nel pacchetto di giocatori di Mino Raiola, sembrava destinato a trasferirsi a Milano. L’infortunio però cambiò le cose. L’Inter aveva bisogno di sostituire il gigante belga degnamente. Oltre a Dzeko arrivato per qualche milione, l’investimento andò su Correa. Claudio Lotito fece il prezzo che volle data la situazione. Da allora i tifosi stanno ancora aspettando un segnale dal Tucu.

FRATELLI – Marcus andrà in scadenza a giugno 2023 con il Borussia Mönchengladbach. Potrebbe arrivare magari già a gennaio con un prezzo ribassato o bloccato per giugno. Il fratello Kephren invece ha un contratto fino al 2025. Al momento ha un valore di mercato attorno ai 25 milioni. Marcus è un attaccante, classe 97 che sta facendo una stagione degna di nota. 14 partite tra Bundesliga e Coppa, dove ha segnato 11 gol e realizzato 3 assist. Si può dire che da quell’infortunio ha recuperato bene. Kephren può giocare in qualunque ruolo a centrocampo. È più giovane, è un classe 2001 che gioca in Ligue 1 al Nizza. Già a quota venti partite stagionale tra campionato e Conference League, dove non ha ancora segnato ma ha fatto 4 assist. Due nomi da segnare sul taccuino e da bloccare prima che lo facciano altri.