Inter, se parte Lukaku tutto su Vlahovic: la Fiorentina chiede 60 milioni – TS

Sul “Tuttosport”, oggi in edicola, tiene banco il mercato dell’Inter. I nerazzurri, in caso di cessione di Lukaku al Chelsea, andrebbero dritti su Vlahovic della Fiorentina

SCENARI – L’Inter, in queste ore, deve fare i conti con l’offerta monstre del Chelsea pronta ad un’offerta da capogiro per strappare Lukaku alla squadra nerazzurra. In caso di partenza del belga destinazione Londra, secondo il “Tuttosport”, l’Inter avrebbe già individuato il potenziale sostituto: si tratta di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina. L’attaccante, classe 2000, è definitivamente esploso nel corso della scorsa stagione: 34 presenze e ben 21 gol in campionato. La valutazione dell’attaccante fatta dai viola, però, è alta: 60 milioni. Per abbassare il cash, l’Inter potrebbe inserire nella trattativa una contropartita gradita ai viola: uno tra Pinamonti e Stefano Sensi.

ALTERNATIVA – Oltre a Vlahovic, in caso di partenza di Lukaku, l’Inter continua a monitorare Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta. Il colombiano, anche dal punto di vista fisico, sarebbe il sostituto ideale del belga. La valutazione del club di Percassi è di circa 50 milioni: valutazione alta per un classe ’91. Ma, i buoni rapporti tra i Percassi e la dirigenza nerazzurra potrebbero aiutare la buona riuscita dell’affare.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport