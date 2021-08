Inter, se parte Lukaku la prima scelta è Zapata. Due alternative – CdS

Sul “Corriere dello Sport” tiene banco il mercato dell’Inter. I nerazzurri, in caso di partenza di Lukaku, punteranno forte su Zapata dell’Atalanta. Due le possibili alternative

EREDE – L’Inter, in caso di partenza di Lukaku direzione Chelsea, ha già scelto il sostituto. Si tratta di Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta classe ’91. Il colombiano è la prima opzione sia per la dirigenza che per Simone Inzaghi, tanto che, secondo il “Corriere dello Sport” sia il club bergamasco che l’entourage del calciatore sono già stati avvertiti. Bisognerà però lavorare sull’accordo: il club di Percassi chiede 40 milioni, l’Inter potrebbe mettere sul piatto 30 milioni più bonus. Il calciatore non ha dubbi: Milano è una destinazione estremamente gradita.

ALTERNATIVE – La dirigenza nerazzurra, parallelamente alla pista Zapata, segue due alternative: Dusan Vlahovic della Fiorentina, ed Edin Dzeko della Roma. Per il talento dei viola la pista è estremamente complicata: Commisso non vorrebbe privarsene per meno di 60 milioni, cifra troppo elevata per i nerazzurri. Anche la pista Dzeko è difficile: la Roma, a due settimane dalla partenza del campionato, non ha intenzione di privarsi dell’attaccante.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport