Inter, se parte Lautaro Martinez tutto su Aubameyang. Esposito via? – Sky

L’Inter è molto attiva sul mercato. In caso di partenza di Lautaro Martinez, destinazione Barcellona, i nerazzurri punteranno tutto su Aubameyang, esperto attaccante dell’Arsenal. Il punto di Marco De Micheli per “Sky Sport”

MERCATO – Marco De Micheli analizza gli scenari di mercato dell’Inter: «Samir Handanovic rinnoverà il contratto e sarà il primo portiere anche per le prossime stagioni. Il secondo lo farà Radu, che rientrerà dal prestito al Parma, con Padelli che farà il terzo. Sanchez? È in prestito dal Manchester United fino alla prima settimana di agosto. I nerazzurri stanno lavorando per trovare un accordo con il club inglese che permetta al cileno di concludere la stagione in nerazzurro. Lautaro Martinez? Dal suo futuro dipenderà la conformazione dell’attacco dei nerazzurri. Se l’argentino dovesse rimanere l’Inter non cambierà nulla nel reparto offensivo che sarebbe formato da Lautaro, Lukaku e Sanchez. Arriverebbe una quarta punta “esperta”: un profilo alla Dzeko, nome che piace molto a Conte. Se l’argentino dovesse essere ceduto, l’Inter andrebbe a prendere un attaccante top. Aubameyang è il prescelto per sostituire Lautaro in caso di partenza. È un giocatore di esperienza, già pronto. Esposito? Verrà ceduto in prestito per permettergli di crescere altrove».