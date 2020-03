Inter, se parte Lautaro Martinez assalto ad Aubameyang: la situazione

Pierre-Emerick Aubameyang è un obiettivo concreto dell’Inter. Secondo quanto riferito dal portale Sunday Express infatti, la squadra nerazzurra avrebbe individuato nell’attaccante dell’Arsenal il sostituto ideale in caso di partenza di Lautaro Martinez, corteggiato dal Barcellona.

ASSALTO – L’Inter è sulle tracce di Aubameyang. L’attaccante dell’Arsenal, in scadenza di contratto a giugno 2021, non ha ancora trovato l’intesa per il rinnovo con la dirigenza del club inglese, Per questo è finito nel mirino di molti club europei: anche il Barcellona ha espresso interesse per l’attaccante originario del Gabon. Ma la squadra spagnola, secondo quanto riferito dal portale Sunday Express, ha fatto sapere al giocatore che le priorità per il mercato estivo saranno Lautaro Martinez e Neymar. E l’Inter, proprio in caso di un addio dell’attaccante argentino, punterà tutto sull’attaccante dell’Arsenal.

Fonte: express.co.uk