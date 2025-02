L’Inter scova in Brasile, individuata la punta: costa 25 milioni – TS

Gli osservatori dell’Inter sono al lavoro per un attaccante che gioca in Brasile, che sta facendo molto bene al Corinthians. Il suo valore si aggira attorno ai 25 milioni di euro.

PROFILO – Il Sudamerica continua ad essere per l’Inter terra in cui scovare nuovi talenti. L’ultimo di questi si chiama Yuri Alberto, attaccante classe 2001 in forza al Corinthians. L’attaccante, che presto rientrerà nel giro della Nazionale del Brasile allenata da Dorival Junior, sta facendo grandi cose nel Brasilerao, tanto da aver messo a referto nella seconda parte della stagione passata ben 11 gol in nove partite. Yuri Alberto, cresciuto nel Santos insieme all’asso del Real Madrid Rodrygo Junior, adesso spera nuovamente in una chiamata dall’Europa. Appunto, nuovamente, perché ha già giocato per pochi mesi in Russia.

Il Brasile chiama l’Inter: Yuri Alberto il nuovo profilo in attacco

PREZZO – Nel 2022, infatti, lo Zenit San Pietroburgo decise di prelevare Yuri Alberto dall’Internacional de Porto Alegre per circa 23 milioni di euro. La sua avventura in Russia però durò pochi mesi, a causa dello scoppio della guerra. In sei mesi, però, riuscì a mettere a referto sei gol e quattro assist in 15 presenze. Lo stesso Zenit, dopo averlo ceduto al Corinthians, ha deciso di mantenere il 50% su una sua futura rivendita. Il prezzo di Yuri Alberto si aggira attorno ai 25 milioni di euro e i suoi agenti si sono messi già al lavoro per riportarlo nel Vecchio Continente.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna