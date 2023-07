Inter, scelta vasta per il post-Lukaku. I papabili nomi – TS

Tanti nomi e altrettante valutazioni da parte dell’Inter per il centravanti che sostituirà Lukaku. TuttoSport spiega la situazione e aggiorna sui profili attenzionati.

VALUTAZIONI – Le selezioni dell’Inter per il sostituto di Romelu Lukaku sono iniziate. Folarin Balogun è il primo della lista ma i nerazzurri per lui, come anche per Benjamin Sesko del Salisburgo, nutrono riserve. Molte più certezze, invece, trasmettono i nomi di Alvaro Morata e M’Bala Nzola. Come spiega l’edizione odierna di TuttoSport, sull’ex Juventus spinge molto Giuseppe Marotta, che oltre a conoscerlo sul campo lo apprezza anche come uomo, e l’Inter si è già informata sul prezzo. L’attaccante angolano, invece, ai nerazzurri piace ma sulle spalle porta il peso della retrocessione in Serie B del suo Spezia. Altri due centravanti sul mercato interessano ai nerazzurri: Gianluca Scamacca (però promesso sposo della Roma) e Mehdi Taremi. Anche su quest’ultimo l’Inter nutre qualche dubbio, stando anche alla performance non al top con la maglia del Porto nel doppio scontro in Champions League.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino