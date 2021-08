Inter, Satriano potrebbe partire. Il Cagliari ha contattato nerazzurri

L’Inter non ha chiuso il suo mercato in uscita. Satriano potrebbe partire e sul giocatore c’è forte l’interesse del Cagliari che lo ha chiesto ai nerazzurri

PUNTA IN USCITA − Se il mercato in entrata dell’Inter con l’arrivo di Joaquin Correa (vedi comunicato) sembra terminato, non si può di certo dire lo stesso per quello in uscita. Tra i giocatori che potrebbe trasferirsi da Milano c’è il baby Martin Satriano. L’attaccante uruguaiano ha tante corteggiatrici, come Crotone e Cagliari. Quanto alla squadra sarda, dopo la cessione di Simeone al Verona (vedi annuncio), i rossoblu sono alla ricerca di una nuova punta. Come riporta il sito “Gianluca Di Marzio.com”, il Cagliari è interessato a Gianluca Scamacca − per cui il Sassuolo deve aprire al prestito − nonché a Satriano e Kalimuendo del Psg. L’Inter, sono in attesa di capire le condizioni di Alexis Sanchez, per capire se tenerlo almeno fino a gennaio o lasciarlo partire.