Inter, Satriano e Pinamonti in uscita. Keita prima opzione per l’attacco – TS

Sul “Tuttosport” oggi in edicola si fa il punto sull’attacco dell’Inter. Secondo il quotidiano, Martin Satriano ed Andrea Pinamonti sarebbero in uscita. Keita Baldé pronto a tornare in nerazzurro

ATTACCO – L’Inter è al lavoro per puntellare e rinforzare il reparto offensivo. Prima di nuovi arrivi, però, occorre formalizzare delle uscite. Pinamonti interessa ad Empoli e Cagliari e potrebbe lasciare presto la squadra nerazzurra. Anche Satriano potrebbe salutare: l’Inter pensa ad un prestito che possa consentire al giovane attaccante di trovare minutaggio altrove. Una volta formalizzate le cessioni potrebbe essere il momento giusto per rivedere Keita Baldé in nerazzurro. Il senegalese è la prima opzione con il Monaco disposto a cederlo a condizioni favorevoli.

Fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport