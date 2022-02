Inter-Sassuolo, non solo Scamacca: anche Frattesi osservato speciale – CdS

Inter-Sassuolo, a San Siro oggi i neroverdi metteranno in mostra tutti i loro gioielli, su tutti Davide Frattesi (oltre Scamacca, che tanto piace all’Inter).

ALTRO GIOIELLO – Inter-Sassuolo, Davide Frattesi osservato speciale insieme a Gianluca Scamacca. Il giovane centrocampista per caratteristiche tecniche è ritenuto l’ideale vice-Barella e proprio per questo motivo i nerazzurri vorrebbero anticipare la concorrenza provando ad acquistarlo già dalla prossima sessione di mercato. Il ventiduenne oggi viene valutato dal Sassuolo tra i 20 e i 25 milioni di euro, e su di lui non c’è solo l’Inter, anche se Beppe Marotta crede di avere una corsia preferenziale grazie all’amico Carnevali.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti