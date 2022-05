Inter, sarà mercato al risparmio: c’è da fare cassa! Rinnovi decisivi − CdS

L’Inter si prepara a concludere la stagione dopo aver trionfato ieri sera in Coppa Italia. L’ultimo obiettivo rimane il campionato. Marotta e Ausilio sono già al lavoro per l’estate ma sarà un mercato ancora a detta del risparmio e vincolato dai rinnovi

MERCATO − Dopo gli oltre 100 milioni incassati lo scorso anno con le cessioni di Lukaku e Hakimi, l’Inter è chiamata ad un nuovo utile da raccogliere in estate. Zhang chiederà a Marotta e Ausilio di incassare almeno 60-70 milioni dalle cessioni. Non sarà certamente facile poiché il duo nerazzurro non vorrebbe privarsi nuovamente dei gioielli più importanti: Skriniar, Barellla e Brozovic su tutti. Ma tanto dipenderà dal capitolo rinnovi: in dubbio quello di de Vrij che è meno di prolungare rispetto a Skriniar. Quanto a Perisic, le parole al veleno post Coppa Italia non hanno sicuramente tranquillizzato il tifo interista, ma c’è ancora margine di manovra. In estate, partiranno sicuramente Vidal e Vecino. Oltre al discorso al vice Brozovic (vedi articolo), l’Inter sta pensando anche a Davide Frattesi per far rifiatare Barella. Mentre in caso di partenza di uno tra Skriniar e de Vrij, il primo nome è Bremer.

Fonte: Corriere dello Sport − Andrea Ramazzotti