Inter, Sanchez: il Manchester United non fa passi indietro. Tre fronti – GdS

Condividi questo articolo

“La Gazzetta dello Sport” fa il punto su tre trattative spinose in casa Inter. Il Manchester United punta i piedi per Alexis Sanchez, il Chelsea è leggermente più morbido con Moses ma c’è il nodo Perisic da affrontare col Bayern Monaco. Le ultime

NODO – Sembrava un vaso di Pandora già dai primi sussulti di ebollizione. La regolarizzazione dei contratti dei calciatori, in giro per l’Europa, andava affrontata con tutt’altro piglio. E forse dal principio, poiché sotto molti aspetti i vertici del calcio mondiale hanno sottovalutato la questione. Fatto sta che l’Inter, nello specifico, è in una situazione decisamente spinosa. C’è un grosso punto interrogativo sul futuro di tre calciatori: Alexis Sanchez, Victor Moses e Ivan Perisic.

IL CASO – L’avventura del cileno, in nerazzurro, sembra la sceneggiatura di un thriller. La novità degli ultimi tempi è che il Manchester United non sarebbe disposto a prolungare il prestito “pacificamente” fino alla fine della stagione regolare (fine agosto). L’unica concessione da parte dei Red Devils riguarderebbe la conclusione dei campionati. Ma per le coppe europee, in questo caso l’Europa League, niet! Il fronte con l’Inter è aperto ma c’è divergenza concettuale: gli inglesi vorrebbero forzare una cessione a titolo definitivo, mentre l’Inter sembra più cauta. Il cileno va valutato con calma, non con la pressione delle circostanze.

GLI ALTRI TAVOLI – Per Victor Moses c’è un tavolo aperto col Chelsea, che non ha esternato in maniera netta le proprie intenzioni ma difficilmente farà sconti ai nerazzurri. La notizia di giornata, ma neanche troppo, è che il Bayern Monaco potrebbe fare marcia indietro su Ivan Perisic. Dopo aver fatto decadere l’opzione per il riscatto (in data 31 maggio, per una cifra vicina ai 20 milioni), i bavaresi non sarebbero più intenzionati all’acquisto definitivo. O meglio: con l’Inter i discorsi vanno avanti, ma il termine prematuro della Bundesliga potrebbe mandare il croato in vacanza senza conoscere il proprio futuro. Questo creerebbe un danno sia all’ex Wolfsburg che al club che ne detiene il cartellino. La situazione è ai limiti del paradossale. Ma va presa petto, facendo in fretta.

Fonte: La Gazzetta dello Sport