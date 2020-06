Inter-Sampdoria, Sanchez insidia Lautaro Martinez. Conte ci pensa – CdS

Condividi questo articolo

Per Inter-Sampdoria, Antonio Conte secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” starebbe pensando di lanciare Alexis Sanchez dal primo minuto al posto dell’argentino.

SANCHEZ TITOLARE – Antonio Conte prepara Inter-Sampdoria e già oggi avrà modo di osservare la squadra allenarsi a San Siro (vedi articolo). Tra i dubbi del tecnico, ci sarebbe difatti quella di lanciare Alexis Sanchez titolare al posto di Lautaro Martinez dopo la deludente partita di Coppa Italia contro il Napoli. La partita contro la Sampdoria secondo il quotidiano romano sarà una sorta di dentro fuori, perché vincere significherebbe riportarsi 6 punti dalla vetta, e giocando praticamente ogni tre giorni può seriamente succedere di tutto. Lautaro Martinez non ha sbagliato solo la partita contro il Napoli, bensì anche quelle precedenti al lockdown, per questo motivo il tecnico già per Inter-Sampdoria starebbe pensando di affidarsi all’attaccante cileno, entrato bene nel corso della semifinale di ritorno al San Paolo. Sanchez avrà modo comunque di mettersi in mostra all’Inter, e provare a convincere la società per rinnovare il suo prestito: l’Inter infatti potrebbe chiedere al Manchester United il prestito per un’altra stagione, anche se il vero nodo ad oggi è l’ingaggio che ammonta a ben 15 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport.