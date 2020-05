Inter-Sampdoria riavvia la Serie A? Non per Barreto:...

Inter-Sampdoria riavvia la Serie A? Non per Barreto: ha rescisso

Inter-Sampdoria potrebbe essere la prima partita della Serie A, come recupero della venticinquesima giornata: non potrà avere Barreto. Il centrocampista paraguayano, che nel corso della sospensione ha dovuto superare il Coronavirus, ha rescisso il contratto coi blucerchiati non avendo trovato l’accordo per il rinnovo.

RESCISSIONE CONSENSUALE IN SERIE A – “L’U.C. Sampdoria comunica di aver risolto consensualmente il contratto economico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Édgar Osvaldo Barreto.

Al centrocampista paraguayano – centodieci presenze e cinque gol nella sua esperienza da blucerchiato – va un sincero ringraziamento per l’impegno dimostrato in queste cinque stagioni e il più grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera da parte del presidente Massimo Ferrero e di tutta la società”.

