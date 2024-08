Inter, la Sampdoria mette sul taccuino due nerazzurri: vari scenari futuri? Il punto – Sky

L’Inter è alle prese con l’esigenza di cedere alcuni calciatori su cui i nerazzurri non intendono puntare per la prossima stagione. In particolare, ciò vale per due portieri ancora presenti in rosa.

LA SITUAZIONE – L’Inter ha ricevuto una manifestazione d’interesse, da parte della Sampdoria, per i suoi portieri Ionut Radu e Filip Stanković. Entrambi gli estremi difensori non rientrano nei piani dei nerazzurri per la prossima stagione, ma le convinzioni del club meneghino nei loro riguardi sono di segno diverso: da un lato, infatti, l’Inter intende cedere a titolo definitivo il portiere rumeno, stante la presa di posizione circa l’assenza dei presupposti per continuare insieme; dall’altro, invece, i nerazzurri non hanno l’intenzione di separarsi definitivamente dal portiere serbo, la cui giovane età e le cui potenzialità spingono a voler credere ancora in un possibile futuro insieme.

Sampdoria su Radu e Stanković, ma non solo: l’Inter studia la strategia adeguata!

LO SCENARIO – Secondo quanto riportato da Sky Sport, vi sono anche due squadre francesi sui due portieri che l’Inter cederà in questa finestra di calciomercato. In particolare, su Radu vi è lo Strasburgo, mentre su Stanković vi è l’interesse del Nantes. Quest’ultima è la squadra di Nathan Zézé, difensore sul taccuino dell’Inter per un suo possibile utilizzo nel ruolo di braccetto sinistro. Al momento non vi è nulla di avanzato, ma i rispettivi interessi di mercato potrebbero convergere in occasione della possibile concretizzazione dell’affare volto al passaggio di Stanković in Francia. Un ragionamento, quest’ultimo, che potrebbe valere in maniera similare nel caso di un possibile approdo di Giovanni Leoni a Milano.