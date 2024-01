Inter, Samardzic al Napoli interessa? Sì, il motivo – Sky

Lazar Samardzic si avvicina sempre di più al Napoli, il suo trasferimento interessa direttamente anche l’Inter. Il motivo viene spiegato su Sky Sport.

DESTINI INCROCIATI – Con una trattativa lampo Lazar Samardzic si sta avvicinando al Napoli. Il suo umore, pessimo negli ultimi mesi, ha convinto l’Udinese a volersi privare di un giocatore non in grado di lottare per la salvezza. Il trasferimento del serbo verso i campioni d’Italia interessa però direttamente l’Inter: il motivo è Piotr Zielinski. Samardzic è in ottica Napoli perché Aurelio De Laurentiis non ha la certezza che il polacco rinnovi il suo contratto in scadenza a giugno. L’Inter è in prima linea in attesa di Zielinski.