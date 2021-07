Inter, salgono le quotazioni di Nandez: operazione fattibile in un caso – CdS

L’Inter continua a lavorare sugli esterni, soprattutto a destra dove c’è da sostituire Hakimi. Il nome più caldo, secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, è quello di Nandez.

SONDAGGIO INTER – La dirigenza nerazzurra nel corso dell’amichevole di sabato contro il Lugano, ha incontrato il procuratore di Nandez per chiedere informazioni sul ragazzo. L’asse Milano-Cagliari è abbastanza caldo, considerando inoltre l’affare concluso per Dalbert (prestito con diritto di riscatto). Nandez non è una prima scelta per l’Inter, ma è un giocatore duttile capace di ricoprire più ruoli, compreso quello dell’esterno destro. L’affare però potrebbe concretizzarsi solo nel caso in cui il Cagliari dovesse aprire a un prestito con diritto di riscatto, senza obbligo. L’Inter dal canto suo punta sulla promessa fatta dalla dirigenza rossoblù al giocatore stesso (la scorsa stagione), cioè cessione in caso di salvezza.

Fonte: Corriere dello Sport