Inter, rosa extra-large. Cinque calciatori in uscita. Poi altri acquisti? – Sky

Antonio Conte Inter

L’Inter ha cominciato a lavorare in vista della ripresa in Serie A. Oltre a lavorare sul campo, il club nerazzurro è impegnato sul fronte calciomercato. Cinque calciatori in rosa sono in uscita. Poi potrebbero arrivare altri acquisti. Le ultime da Matteo Barzaghi per “Sky Sport”

ROSA EXTRA-LARGE – Come riporta Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”, l’Inter è al lavoro per sfoltire la rosa. Molti infatti sono i calciatori in uscita: Godin, che piace al Cagliari, Joao Mario, Ranocchia, finito in orbita Genoa, e Dalbert, rientrato dal prestito alla Fiorentina. Una volta piazzati gli elementi che non fanno più parte del progetto tecnico, la squadra nerazzurra potrà provare ad operare sul mercato, puntando ad acquisti onerosi. Per Vidal, invece, è solo questione di tempo: si attende che il cileno risolva il suo contratto con il Barcellona. Poi potrà raggiungere Antonio Conte ed i nuovi compagni.