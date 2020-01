Inter-Roma: intreccio di mercato last minute per Slimani – GDM

Inter e Roma potrebbero essersi invischiate in un intreccio di mercato, a 24 ore dal termine della sessione. Protagonista l’attaccante Islam Slimani del Monaco, che interessa ai nerazzurri. Ecco l’intreccio ricostruito da Gianluca Di Marzio.

VALZER DELLE PUNTE – Inter e Roma non sono soddisfatte dei rispettivi reparti offensivi, e hanno avviato la ricerca di un attaccante nelle ultime ore di mercato. Antonio Conte non è rimasto favorevolmente impressionato da Alexis Sanchez nella partita contro la Fiorentina (qui focus). Ecco quindi prendere forma un intreccio che sullo sfondo vede avanzare anche il Genoa e il Monaco. La ricostruzione effettuata da Gianluca Di Marzio vede i nerazzurri interessati a Islam Slimani. Classe 1988, l’attaccante algerino è di proprietà del Leicester City ma è in prestito al Monaco. Se i monegaschi hanno già dato la loro disponibilità al prestito, il club inglese pone un veto: o prestito oneroso, o niente. A sua volta, il Monaco avrebbe messo gli occhi su Nikola Kalinic della Roma: il croato è ancora a secco in giallorosso, e non disdegnerebbe una nuova meta. La Roma vorrebbe tuttavia tutelarsi, anche solo per una questione numerica. Il profilo prediletto sembra essere quello di Andrea Favilli, punta 22enne del Genoa (ma di proprietà della Juventus). Ultime ore molto calde, rimangono solo 24 ore per sbloccare ogni possibile affare.