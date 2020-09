Inter-Roma, duello di mercato per Smalling. Pronta l’offerta: lo scenario

Lukaku Smalling Inter-Roma

Chris Smalling, difensore del Manchester United, secondo quanto riportato dal Sun, è finito nel mirino dell’Inter. Il difensore inglese sarebbe una precisa richiesta di Antonio Conte. Sul difensore dei “Red Devils” c’è anche la Roma

DUELLO – Chris Smalling dopo aver disputato un’ottima stagione con la maglia della Roma, è in attesa di conoscere il suo futuro. Il difensore inglese, fuori dal progetto del Manchester United, vorrebbe tornare in Italia. E, secondo quanto riportato dal Sun, l’Inter, assieme alla Roma, è una delle squadre interessate. Secondo quanto riporta il giornale inglese, infatti, il difensore britannico è una precisa richiesta di Antonio Conte. E l’Inter sarebbe pronta a fare un’offerta al Manchester United: il difensore arriverebbe in prestito con obbligo di riscatto. Oltre alla concorrenza della Roma c’è da registrare l’interesse del Fulham, in Premier League.

Fonte: thesun.co.uk