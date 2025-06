Inter, rivoluzione sul mercato o no? Il lavoro è già iniziato – CdS

I lavori in casa Inter per il futuro sono già iniziati, a prescindere da quale sarà l’allenatore che siederà sulla panchina nerazzurra. Sarà rivoluzione o no? La risposta del Corriere dello Sport.

MERCATO – Non ci saranno rivoluzioni sul mercato in casa Inter. Non partiranno tantissimi giocatori, ma tre potrebbero aiutare le casse e garantire un potere economico non indifferente alla società. Si tratta di Davide Frattesi (la situazione cambierebbe senza Simone Inzaghi), Kristjan Asllani e Yann Bisseck, che ha offerte dalla Premier League. A prescindere da loro l’Inter si può permettere un passivo di 60 milioni tra uscite e entrate in questi mesi e sarebbe la prima volta da quando Inzaghi è allenatore. E non è detto che lo sia ancora da mercoledì.

NOMI – La linea di Oaktree con l’Inter è quella di puntare sui giovani per creare talenti e rivenderli ad un prezzo superiore rispetto all’acquisto. Totalmente opposto rispetto a tutto ciò che è stato fatto negli scorsi anni da Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin, che sono pronti alla prima estate di evoluzione e non rivoluzione. Luis Enrique e Petar Sucic sono le basi da cui ripartire per un nuovo tipo di mercato e un nuovo tipo di investimenti. Gli obiettivi invece sono altri: il primo è Rasmus Hojlund in attacco per sostituire i tre partenti Joaquin Correa, Marko Arnautovic e Mehdi Taremi. Andrebbe convinto il Man. United su un eventuale prestito, a differenza del Parma con cui va trattato Ange-Yoan Bonny.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno