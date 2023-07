Inter, iniziata la rivoluzione in porta. Ora Di Gennaro, poi… – Sky

L’Inter sta compiendo una vera e propria rivoluzione in porta. Oggi è arrivato in sede Raffaele Di Gennaro, il primo dei tre nuovi per il futuro nerazzurro per Sky Sport.

NUOVI – Prima la cessione di André Onana al Manchester United, poi la corsa per i nuovi tre portieri. A dire il vero proprio oggi è arrivato in sede Raffaele Di Gennaro, che firmerà un contratto con l’Inter di un anno più un altro di opzione. L’ex nerazzurro è il primo volto per il reparto del club meneghino, che si è già mossa poi anche per Anatolij Trubin dallo Shakhtar Donetsk e Yann Sommer dal Bayern Monaco. Solo portieri nuovi quindi rispetto alla scorsa stagione.