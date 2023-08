Inter, rivoluzione d’estate: 11 cambi! Mix di colpi e imprevisti − CdS

L’Inter ha praticamente rivoluzionato la sua rosa con ben 11 giocatori lasciati andare. In mezzo diversi colpi, ma anche insoliti imprevisti

RIVOLUZIONE − Inter, è rivoluzione d’estate sia. Ben 11 cambi in casa nerazzurra tra giocatori non rinnovati, tagli e cessioni eccellenti. La rosa arrivata in finale di Champions League appena 3 mesi fa è stata praticamente stravolta con diversi e importanti accorgimenti. Da Onana a Dzeko passando per Lukaku e Brozovic, Inzaghi a malincuore ha dovuto dire addio ad elementi di primissima fascia. Marotta e Ausilio sapevano già, ecco perché non si sono fatti trovare impreparati. Qualche scricchiolio a dir la verità è avvenuto. La causa porta principalmente il nome di Romelu Lukaku e del suo clamoroso voltafaccia dopo che l’Inter aveva fatto di tutto pur di trovare l’accordo col Chelsea. In mezzo diversi colpi: da Thuram strappato al Milan a Frattesi. Il no a Samardzic, altro caso dell’estate nerazzurra, ha aperto la strada al grande investimento Pavard. Da non dimenticare, la rivoluzione in porta con tre nomi su tre cambiati, nonché lo switch sulle fasce con gli addii delle alternative Bellanova e Gosens e l’arrivo di Cuadrado e Carlos Augusto. In avanti, il dietrofront di Lukaku ha portato ad un grande calderone di nomi: Balogun, Taremi, Scamacca, Beto. Alla fine l’ha spuntata Arnautovic, ritornato in quel di Milano dopo 13 anni. Insomma, un’estate calda sotto tutti i punti di vista. E ancora non è finita.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno