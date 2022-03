Inter, rivoluzione a centrocampo: Frattesi ma non solo. Piace anche Asllani – TS

L’Inter questa estate, stando a quanto riportato oggi da TuttoSport, avvierà una vera e propria rivoluzione a centrocampo tra giocatori in uscita e in entrata. Davide Frattesi piace, ma non è il solo, i nerazzurri seguono anche Asllani.

RIVOLUZIONE IN USCITA – Il centrocampo dell’Inter a partire da questa estate subirà un profondo cambiamento. Diversi saranno i giocatori che al termine della stagione andranno via, per altri, invece, il futuro è ancora tutto da definire. Matìas Vecino, per esempio, andrà via a parametro zero. Anche Arturo Vidal, attraverso il pagamento della buonuscita, potrebbe terminare anzitempo il suo percorso a Milano. Stefano Sensi, invece, rientrerà da Genova, ma sua permanenza è ancora tutta definire. Stesso destino per Roberto Gagliardini.

IN ENTRATA – Chi invece potrebbe arrivare all’Inter è Davide Frattesi. Il giovane centrocampista piace tanto alla dirigenza nerazzurra che vede in lui un futuro Nicolò Barella. Ma non solo: tra i tanti giovani di prospettiva dell’Empoli, si sta mettendo in mostra il giovane Kristjan Asllani, decisivo con un gol nella semifinale Primavera del 2021 proprio contro i nerazzurri. Oggi, dopo l’addio di Ricci, il giovane sta trovando sempre più spazio nel centrocampo di Andreazzoli. Gli osservatori dell’Inter lo seguono con attenzione.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna