Inter, riscatto Moses in dubbio! 4 nomi, su Lazaro decide Conte – Rep

L’Inter è decisa a operare in maniera importante sul mercato degli esterni per la prossima stagione. Secondo quanto riferito dall’edizione online del quotidiano “La Repubblica”, il riscatto di Moses è in dubbio mentre Gosens si aggiunge a una rosa di nomi valutati. Su Lazaro, invece, Conte dovrà deciderà in merito a una cessione definitiva

REBUS FASCE – L’Inter sposta il mirino sulle fasce. Nel reparto degli esterni, la rosa nerazzurra necessita di rinforzi. Al momento, infatti, le uniche garanzie sono rappresentate da Antonio Candreva e Ashley Young. Entrambi, però, ultra trentenni. Cristiano Biraghi non ha convinto, così come Victor Moses il cui riscatto dal Chelsea è in dubbio. Sempre validi i nomi di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, voluti da Antonio Conte a Londra, ma entrambi costosi. Si fanno anche i nomi di Matteo Darmian (sul quale è però arrivata la secca smentita dell’agente in esclusiva ai nostri microfoni) e Robin Gosens. Per quest’ultimo, molto ambito in Europa, l’Atalanta avrebbe rifiutato un’offerta da 25 milioni di euro proveniente dal Lione. C’è poi da chiarire il futuro di Valentino Lazaro, attualmente in prestito al Newcastle. Conte dovrà decidere se inserirlo nuovamente in rosa o cederlo a titolo definitivo. Pochi, quindi, secondo il quotidiano, i margini per un esercizio dell’opzione di riscatto da parte dei Magpies.

Fonte: repubblica.it – Franco Vanni