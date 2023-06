Inter riflette sui riscatti. Dzeko valuta una ricca proposta – TS

Per l’Inter molte situazioni in sospeso da considerare, tra riscatti, rimodulazioni e rinnovi. Queste le novità in merito riportate da Tuttosport, anche sul futuro di Dzeko.

VALUTAZIONI – Subito dopo la finale di Champions League l’Inter si impegnerà a risolvere una serie di situazioni rimaste in sospeso. La dirigenza nerazzurra, infatti, dovrà fare delle considerazioni in merito ai prestiti, quello di Francesco Acerbi e quello di Romelu Lukaku da rimodulare dialogando col Chelsea. Rimangono, poi, i rinnovi di contratto da concludere. Se Stefan De Vrij sembra, secondo Tuttosport, poter quasi sicuramente rimanere all’Inter, Edin Dzeko continua ad avere dei dubbi. L’attaccante nerazzurro, infatti, ha ricevuto una ricca proposta per un contratto biennale dal Fenerbahce.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini