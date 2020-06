Inter, riscatti ad agosto: Sensi piÃ¹ di Biraghi. Spunta Emerson – CdS

Inter, riscatti ad agosto: Sensi più di Biraghi. Spunta Emerson – CdS

L’Inter, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, sfrutterà la seconda finestra riservata ai diritti di riscatto, per definire il futuro di Stefano Sensi e Cristiano Biraghi.

RISCATTI – L’Inter ad agosto discuterà del futuro di Stefano Sensi e Cristiano Biraghi, arrivati rispettivamente da Sassuolo e Fiorentina con l’opzione del prestito con diritto di riscatto. Stefano Sensi resterà nerazzurro e sarà acquistato dunque a titolo definitivo. Qualche dubbio in più invece per Cristiano Biraghi, che in realtà non ha mai convinto Antonio Conte sulla corsia di sinistra, lo dimostra l’inserimento immediato di Ashley Young. L’unico fattore a favore al momento sarebbe l’investimento di 12 milioni in ottica lista UEFA. Nel mirino di Beppe Marotta, secondo il quotidiano romano, ci sarebbe Emerson Palmieri.

Fonte: Corriere dello Sport.