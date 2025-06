L’Inter riscatta Stankovic e valuta Pio Esposito: entrambi rimangono in prima squadra? – CdS

Nel mosaico del mercato nerazzurro, un capitolo importante riguarda anche i giovani cresciuti nel vivaio. In particolare, l’attenzione è puntata su Pio Esposito e Aleksandar Stankovic, entrambi classe 2005 e reduci da una stagione che ha acceso i riflettori sul loro talento. Per entrambi il futuro resta da definire, tra ipotesi di prestito e la possibilità concreta di restare in rosa.

RITORNO – Aleksandar Stankovic è appena rientrato dal prestito al Lucerna, grazie al controriscatto esercitato dall’Inter. In Svizzera, il figlio di Dejan ha vissuto un campionato da protagonista assoluto: miglior giocatore della squadra e inserito nella formazione ideale del campionato. Un riconoscimento importante per un centrocampista che, per qualità tecniche e personalità, si è guadagnato l’attenzione del club. Pio Esposito, attaccante fisico e generoso, ha già lavorato con Cristian Chivu, così come Stankovic. Entrambi conoscono il sistema di gioco e i metodi dell’allenatore rumeno, il cui parere avrà un peso decisivo nelle scelte estive. L’Inter sta valutando il loro inserimento graduale in prima squadra o, in alternativa, un prestito per garantire continuità di minutaggio.

Inter, fari sui giovani: utili per le liste UEFA

DA VALUTARE – Un elemento che gioca a favore della loro permanenza è il regolamento UEFA: essendo prodotti del settore giovanile nerazzurro, possono essere inseriti in lista B senza occupare slot destinati agli altri giocatori. Un’opportunità preziosa, che potrebbe spingere il club a trattenerli almeno per la prima parte della stagione. La decisione finale arriverà nel corso della preparazione estiva e dopo il Mondiale per Club, competizione che potrebbe offrire ulteriori indicazioni. La dirigenza valuterà insieme allo staff tecnico e a Chivu, che conosce bene entrambi, quale sarà il percorso migliore per favorire la loro crescita senza bruciare tappe.