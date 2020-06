Inter, rinnovo vicino per Esposito e gli altri gioielli della Primavera – CdS

L’Inter, secondo quanto riportato oggi dal “Corriere dello Sport”, è pronta a rinnovare i contratti di Sebastiano Esposito e altri gioielli della primavera.

RINNOVO VICINO – Sebastiano Esposito è il fiore all’occhiello del settore giovanile dell’Inter e soprattutto futuro del club, per questo motivo l’Inter vuole blindare il suo contratto e quello di altri giocatori come Lorenzo Pirola e Lucien Agoume su tutti. Tutti e tre sono classe 2002 ma solo gli ultimi due hanno già compiuto 18 anni, motivo per cui adesso possono firmare un contratto di 5 anni. Per il giovane Esposito la dirigenza dovrà aspettare il 2 luglio, quando diventerà maggiorenne. L’Intesa per il rinnovo deve essere ancora perfezionata, ma la volontà del club è quella di prolungare almeno fino al 2025. Dopodiché il calciatore potrebbe essere girato in prestito già dalla prossima stagione, ma con l’opportunità di crescere e soprattutto giocare.

Fonte: Corriere dello Sport.