Inter, rinnovi in vista oltre Bastoni: incontro con 7 giocatori! Uno quasi fatta – Sky

Il mercato dell’Inter entra nel vivo, soprattutto per quanto riguarda la questione spinosa legata ai rinnovi di contratto con giocatori in scadenza 2023 e 2024. Praticamente archiviata la situazione legata a Milan Skriniar, la società ha incontrato di recente l’agente di Alessandro Bastoni (vedi QUI). Il giovane difensore italiano, secondo quanto riportato da Sky Sport, non è stato l’unico. Altri sette giocatori valutano il rinnovo di contratto con il club nerazzurro.

RINNOVI IN VISTA – La dirigenza dell’Inter nei giorni scorsi oltre ad aver già avviato i contatti con l’agente di Alessandro Bastoni, ha parlato anche di Matteo Darmian (stesso procuratore, Tullio Tinti). Per il terzino il rinnovo è praticamente cosa fatta: rinnovo di un anno con opzione per il secondo. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno inoltre incontrato anche l’agente di Hakan Calhanoglu, anche lui in scadenza 2024 come Bastoni. Per lui c’è la speranza che si possa arrivare in una serena contrattazione. A breve incontro con l’agente di Edin Dzeko, che scade a giugno 2023. Il bosniaco sta facendo molto bene e c’è tutta la volontà di rinnovare il suo contratto. Poi sarà il turno di Samir Handanovic e Danilo D’Ambrosio, in attesa anche di una risposta da parte dell’entourage di Stefan de Vrij.