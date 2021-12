Inter, rinnovi anche in dirigenza: la situazione per Ausilio, Baccin e Marotta

L’Inter non tratta solo il rinnovo di Brozovic (e altri giocatori in scadenza al 30 giugno 2022). Secondo l’edizione online del Corriere dello Sport c’è da chiudere ancora per Ausilio, Baccin e Marotta.

GLI ALTRI CONTRATTI – L’Inter a inizio 2022 può chiudere non solo il rinnovo di Marcelo Brozovic (vedi articolo), ma anche quello dei principali dirigenti. Per Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin c’è la possibilità di prolungare la loro permanenza in nerazzurro. Come spiega il Corriere dello Sport, nel suo sito, il presidente Steven Zhang sta trattando il rinnovo anche per le principali cariche del club. Si discute sulla durata, fino al 30 giugno 2024 oppure 2025, e sui bonus. Non è ancora fatta, ma anche per Ausilio, Baccin e Marotta dovrebbe arrivare a breve la fumata bianca.

Fonte: corrieredellosport.it – Andrea Ramazzotti

