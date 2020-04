Inter, rinnova Handanovic. In difesa se parte Godin Ã¨ corsa a tre – TS

Inter, rinnova Handanovic. In difesa se parte Godin è corsa a tre – TS

Il quotidiano “Tuttosport” fa il punto della situazione riguardo la difesa dell’Inter: dal prolungamento del contratto di Handanovic ai possibili sostituti di Godin.

IN DIFESA – Samir Handanovic è pronto ad estendere il suo contratto con l’Inter fino al 2022. In difesa saranno confermati Milan Skriniar, Stefan de Vrij e il giovane Alessandro Bastoni, scommessa vinta di Antonio Conte. Lo stesso vale per Andrea Ranocchia e Danilo D’Ambrosio, che saranno le prime alternative. Il dubbio resta Diego Godin, richiesto soprattutto in Premier League. Qualora dovesse partire, precisa il quotidiano torinese, pronti Marash Kumbulla e Jan Vertonghen in scadenza dal Tottenham, e come ultima alternativa anche Armando Izzo del Torino, proposto dal “nuovo” agente Mino Raiola.