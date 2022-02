Inter, rinforzi per il centrocampo: Frattesi obiettivo. Occhi su Kessie – TS

L’Inter, parallelamente ai rinforzi per il reparto offensivo (qui le ultime) lavora sul centrocampo. Obiettivo per l’estate Frattesi del Sassuolo. Occhi anche su Kessie, in uscita dal Milan

OBIETTIVI – L’Inter lavora già al mercato estivo. La dirigenza nerazzurra ha già individuato i rinforzi giusti per il centrocampo. L’obiettivo principale è Davide Frattesi del Sassuolo: il giovane centrocampista, prodotto del vivaio della Roma, è considerato il rincalzo ideale di Calhanoglu e Barella. Parallelamente alla pista che porta al centrocampista neroverde, si monitora anche la situazione relativa a Franck Kessie. L’ivoriano non rinnoverà il contratto con il Milan e potrebbe approdare alla corte di Inzaghi a parametro zero.

Fonte: Tuttosport