Inter, ricordi Tomiyasu? Il giocatore lascia l’Arsenal a zero

Takehiro Tomiyasu aveva attirato l’attenzione dell’Inter negli anni scorsi, non se n’è però mai fatto nulla. Oggi il giocatore è disponibile, questa mattina l’Arsenal ha comunicato l’addio.

RESCISSIONE – Nell’estate del 2021 l’Arsenal investì 18 milioni di euro circa per Takehiro Tomiyasu dal Bologna. Il giocatore ha fatto almeno tre anni di alto livello garantendosi la fiducia dell’allenatore spagnolo Mikel Arteta. Il club inglese, almeno fino alla scorsa estate, chiedeva ancora 25 milioni per il trasferimento del terzino destro giapponese. Tomiyasu però viene da un anno molto difficile e si è infortunato al ginocchio gravemente. Almeno fino ad ottobre non rivedrà il campo e per tale motivo l’Arsenal ha acconsentito per la rescissione del contratto. Di comune accordo tra le due parti il giocatore lascia il club inglese e sarà disponibile perciò a parametro zero. L’Inter lo aveva già cercato qualche mese fa per fare il terzo di difesa, ma le richieste dei Gunners erano ancora troppo alte. Nelle prossime settimane Tomiyasu potrebbe tornare un nome per arricchire il reparto arretrato di Cristian Chivu. Il calciatore è un classe 1998, ha ancora 26 anni e a zero è un’occasione piuttosto allettante. Al momento non è una priorità e l’attenzione è alle cessioni.