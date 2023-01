Inter, ricordi Ounahi? Accordo vicino con un club, raggiunge un ex interista

Ounahi si è messo in vetrina al Mondiale con la maglia del suo Marocco, giunto a un passo dal podio. Il classe 2000 dell’Angers per un breve periodo è stato accostato all’Inter ma anche al Napoli in Italia. Secondo RMC Sport, è vicino l’accordo con un club francese

ACCORDO VICINO – Azzedine Ounahi, dopo essersi messo in vetrina al Mondiale in Qatar con il Marocco quarto classificato, ha attirato le attenzioni di molti club, tra i quali l’Inter e anche il Napoli in Italia. Il classe 2000, attualmente in forza all’Angers, a quanto parte è ad un passo dal Marsiglia, club nel quale milita l’ex nerazzurro Alexis Sanchez. Secondo RMC Sport, l’accordo è in fase di chiusura per 10 milioni di euro e quattro anni e mezzo di contratto.