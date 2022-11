Inter, ricordi Chalobah? Un’ipotetica trattativa col Chelsea ora si complica

In estate l’Inter aveva cercato Chalobah chiedendo ampie informazioni al Chelsea per poi virare su Acerbi come quarto slot difensivo. I Blues hanno deciso di blindare il proprio difensore

RINNOVO − Il Chelsea e Trevoh Chalobah hanno deciso di rinnovare fino al 2028. In estate l’Inter lo aveva cercato come possibile quarto slot per rafforzare la linea arretrata dopo l’addio di Ranocchia. Compresi i costi della trattativa, il club nerazzurro poi decise di virare su Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio. Sui propri canali social, i Blues hanno comunicato il prolungamento del contratto del nazionale inglese.

Un’ipotetica trattativa adesso sarebbe ancor più complicata.