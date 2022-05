Inter riconosce il lavoro di Inzaghi: pronto il rinnovo! Ecco i dettagli – SM

Inter, secondo quanto riportato da Sportmedaiset, pronto il rinnovo al mister Simone Inzaghi dopo la grande stagione, ben al di sopra le aspettative se consideriamo le cessioni in estate e soprattutto il suo primo anno in nerazzurro.

NUOVO CONTRATTO – La stagione dell’Inter è stata ben al di sopra le aspettative, considerando gli addii clamorosi di Romelu Lukaku, Achraf Hakimi, Christian Eriksen e ovviamente anche Antonio Conte. Simone Inzaghi punta a fare bene anche contro la Sampdoria per chiudere al meglio la stagione con una media punti ben al di sopra di tutti gli allenatori nella storia dell’Inter, anche di José Mourinho, alla sua prima stagione. La società riconosce la grande stagione nerazzurra anche se non dovesse coronarsi con la vittoria dello scudetto e per questo motivo offrirà al tecnico un nuovo contratto. Pronto il rinnovo a Simone Inzaghi, un anno con opzione per un altro anno ancora. Grande merito ovviamente anche della società che si è mossa in tempi perfetti nel mercato e continueranno a farlo.

Fonte: Sportmediaset