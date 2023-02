Inter alla ricerca di un vice-Onana, ma se arrivassero offerte per lui… – TS

Andrè Onana è ormai il portiere titolare dell’Inter. La società è però alla ricerca di un vice per il prossimo anno.

PORTA – L’Inter ha sistemato la situazione portiere con l’ingaggio di André Onana. Il portiere camerunense, dopo un inizio come portiere di coppa, si è preso il suo posto. Complice anche l’infortunio di Samir Handanovic, oltre che alla sue prestazioni in Campionato. Il futuro dello sloveno è ancora incerto, questo quanto si legge su Tuttosport: «Il futuro di Handanovic rimane un punto di domanda. Non è ancora chiaro se rinnovi o meno. Il portiere potrebbe anche optare per un’ultima stagione da titolare altrove, o per una nuova carriera». In questi mesi si saprà di più del futuro dello sloveno.

ONANA – Ciò che è invece è certo è il posto di Onana: «L’Inter potrà ripartire da Onana. La titolarità del portiere non è in bilico. Rimane il fatto che non è incedibile. Se dovesse arrivare un’offerta attorno ai 30 milioni, l’Inter valuterebbe cosa fare. Considerando che è arrivato a zero, l’Inter potrebbe valutare la cessione considerando la situazione economica. La dirigenza aveva sondato Sommer, preso però dal Bayern Monaco per l’infortunato Neuer. L’Inter monitora il mercato degli svincolati: nel mirino ci sono Neto, ex Juve e vecchia conoscenza del calcio italiano, e Bayindir del Fenerbahce, in caso Onana partisse». La situazione della porta nerazzurra potrebbe quindi evolversi.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini