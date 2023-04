Inter-Retegui, c’è il patto! Duello con l’Eintracht Francoforte – TS

Piero Ausilio sta lavorando assieme a Dario Baccin per strappare una priorità al Tigre per l’acquisto di Mateo Retegui

PATTO – TuttoSport parla di un patto tra l’Inter e il Tigre per l’acquisto di Mateo Retegui. Il giocatore oriundo vuole fortemente sbarcare in Italia per poter avere una chance in vista dei prossimi Europei. I nerazzurri dovranno superare la concorrenza dell’Eintracht Francoforte, interessato a Retegui per sostituire Kolo Muani, nel mirino di Bayern Monaco e PSG. Al momento l’Inter non ha una vera e propria prelazione, ma verrà informata dal club argentino su qualunque decisione presa.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino