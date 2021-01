Inter respinge offerte per Ranocchia, resta in piedi...

Inter respinge offerte per Ranocchia, resta in piedi solo un’operazione – SI

Condividi questo articolo

Andrea Ranocchia

L’Inter ha dichiarato già chiuso il proprio mercato di gennaio e ci siamo quasi. Come riportato da Alfredo Pedullà – giornalista di “Sportitalia” -, non va via neanche Ranocchia. Possibile vada in porto una sola trattativa, in uscita

MERCATO (QUASI) CHIUSO – In caso di addio anticipato, l’Inter non prenderebbe un sostituto di Andrea Ranocchia, che è in scadenza di contratto a fine stagione. A gennaio è stato cercato (dal Parma e potrebbe pensarci anche la Lazio), ma l’Inter per il momento si è opposta alla sua cessione (vedi articolo). L’Inter ha deciso di chiudere così il mercato, rinunciando anche all’occasione Edin Dzeko in uscita dalla Roma. L’unico spiraglio può essere la cessione di Christian Eriksen a fine mese. Dipende dal Leicester City, se vorrà concludere l’operazione, altrimenti il centrocampista danese resterà a Milano. Al momento non si parla di altre squadre inglesi per Eriksen. L’Inter attende novità.