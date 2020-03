Inter, rebus prestiti in entrata e soprattutto in...

Inter, rebus prestiti in entrata e soprattutto in uscita: la situazione – CdS

L’Inter guarda interessata la situazione prestiti sia in entrata che in uscita, tenendo in considerazione anche il possibile prolungamento dei contratti in scadenza il 30 giugno. A bilancio “pesa” Mauro Icardi, che permetterebbe all’Inter di incassare ben 70 milioni (di plusvalenza). Di seguito la notizia riportata dal “Corriere dello Sport”.

REBUS PRESTITI – L’Inter è tra e squadre attualmente più “colpite” – si fa per dire – dalla situazione prestiti soprattutto in uscita, anche questa una conseguente dell’emergenza Coronavirus (Covid-19). Tra i nerazzurri per esempio, spiccano i nomi di Mauro Icardi, Ivan Perisic, Valentino Lazaro e Joao Mario tra la voce “prestiti” con diritto di riscatto. L’attaccante argentino in particolare, permetterebbe all’Inter di incassare ben 70 milioni di plusvalenza. La scadenza dei prestiti, ovviamente, è prevista tra maggio e giugno, a la situazione prestiti dei giocatori ad oggi è incerta, considerando comunque la volontà dell’UEFA di prolungare la durata dei contratti. Il Bayern Monaco avrebbe già comunicato al croato la volontà di riscattarlo (20 milioni). Del tutto incerto invece il destino di Valentino Lazaro al Newscastle, dove il riscatto è fissato a ben 23 milioni, e conta solo 4 presenze e un solo gol. Il riscatto di Joao Mario al Lokomotiv Mosca permetterebbe all’Inter di fare una plusvalenza di 5 milioni, mentre è da monitorare la situazione legata a Radja Nainggolan e Dalbert (in prestito secco rispettivamente al Cagliari e alla Fiorentina). Volendo completare il quadro, come già detto, incerta anche la situazione prestiti in entrata: “Certi i destini di Alexis Sanchez, che tornerà al Manchester United, e di Barella, il cui riscatto dal Cagliari è obbligatorio. Impossibile, invece, prevedere cosa ne sarà di Biraghi, per il quale occorrerebbero versare 12 milioni alla Fiorentina. Per Stefano Sensi, infine, c’è un impegno d’onore con il Sassuolo, a 27 milioni”.

