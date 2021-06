Ranocchia Inter: rinnovo vicino! Incontro positivo: i dettagli dell’accordo

Gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Andrea Ranocchia, il cui contratto con l’Inter scadrà il 30 giugno prossimo. Secondo “Sky Sport”, filtra ottimismo per il rinnovo del vincolo col club nerazzurro

ANCORA INSIEME – Andrea Ranocchia non è mai stato così vicino al rinnovo di contratto con l’Inter. Secondo quanto riporta “Sky Sport”, il club nerazzurro ha proposto al centrale difensivo di prolungare il suo vincolo per un’altra stagione, inserendo un’opzione di rinnovo (1+1) a favore dell’Inter. Il club nerazzurro potrà decidere unilateralmente se esercitarla o meno. L’ultimo incontro tra il club e Ranocchia avrebbe dato esito positivo: cresce l’ottimismo per la buona riuscita della trattativa.

Fonte: Sport.sky.it