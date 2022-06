Inter, Radu verso la permanenza in Serie A: manca solo l’annuncio – AP

Radu è in uscita dall’Inter e sembra destinato a rimanere in Italia, nonostante i tentativi di depistaggio del suo agente Oscar Damiani (vedi articolo). Secondo le ultime indiscrezioni di Alfredo Pedullà, manca solo l’annuncio della Cremonese

ANNUNCIO – Ionut Radu saluta l’Inter. Il club nerazzurro in questi giorni ha trattato la cessione del portiere con la Cremonese, come ha avuto modo di documentare la redazione di Inter-News.it (vedi articolo). L’agende di Radu, Oscar Damiani, ieri parlava di un interesse dalla Francia ma secondo le ultimissime indiscrezioni di Alfredo Pedullà, è tutto fatto con il club neopromosso: “Malgrado i depistaggi di Damiani, per Radu alla Cremonese manca solo l’annuncio”.