Inter, Radu e Musso fuori dai giochi? Spunta Sepe: la situazione – TMW

L’Inter è alla ricerca di un buon secondo portiere da affiancare ad Handanovic, che dovrebbe prolungare presto il suo contratto (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da “Tutto Mercato Web”, tra i nomi presi in considerazione c’è anche quello di Sepe

CANDIDATI – L’Inter, dopo aver bocciato Daniele Padelli, è alla ricerca di un buon secondo portiere da affiancare a Samir Handanovic. Tra le prime scelte sembrava esserci Ionut Radu, che non è però riuscito a convincere fino in fondo il club nerazzurro. Anche Juan Musso dell’Udinese è un profilo che piace (vedi articolo), non solo per l’immediato presente ma anche per il futuro. Lo scoglio in questo caso è rappresentato dai 30 milioni di euro di valutazione, che attualmente frena qualsiasi tipo di discussione.

NOME A SORPRESA – Ecco che allora spunta il nome di Luigi Sepe, portiere in forza al Parma ma di proprietà del Napoli. Il club gialloblù detiene un obbligo di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro, che potrebbe anche non esercitare, in accordo con il Napoli, dietro il riconoscimento di una sorta di premio di valorizzazione. La situazione è in evoluzione e l’Inter potrebbe decidere di sfruttare i buoni rapporti con il Parma per portare a casa un profilo di esperienza.