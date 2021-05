Inter, questione rinnovi falso problema: solo un big vicino alla scadenza

L’Inter deve valutare la questione rinnovi di contratto, soprattutto per Bastoni e Lautaro Martinez. Tuttavia, guardando la situazione, in realtà non ci sono scadenze incombenti.

NESSUN PERICOLO – L’Inter ha cinque giocatori a scadenza di contratto. Si tratta di Danilo D’Ambrosio, Aleksandar Kolarov, Daniele Padelli, Andrea Ranocchia e Ashley Young. A oggi, appare difficile che possano esserci rinnovi, anche se D’Ambrosio e Ranocchia sono quelli che avrebbero più possibilità. E Padelli è vicino all’Udinese, prossimo avversario domenica. Tuttavia, non si tratta di giocatori titolari nella stagione che si sta per concludere, quindi le scelte della società saranno fatte con calma e senza “rischi” su ingaggi a parametro zero altrove.

SOLO UNO A RISCHIO – Guardando la situazione con chi è in scadenza al 30 giugno 2022, l’Inter non rischia particolarmente. Ci sono Samir Handanovic, che comincia ad avere una certa età, e Arturo Vidal che difficilmente rimarrà nerazzurro oltre. Poi Ivan Perisic e Matias Vecino, anche loro non centrali nel progetto, quindi Marcelo Brozovic. È il croato l’unico con cui, eventualmente, bisognerà affrettare la questione rinnovo per evitare che si svincoli fra tredici mesi. Ma per Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez, i casi che i rispettivi agenti hanno definito “primari”, l’Inter può ancora essere tranquilla: c’è tempo, e si può pensare a risolvere le questioni societarie prima di trattare.