Inter, in quattro per il post-Lukaku: altro derby col Milan? – SM

L’Inter è costretta a trovare un nuovo centravanti, ora che Lukaku torna al Chelsea dopo aver giocato alle spalle del club che l’ha rilanciato. Sport Mediaset traccia i profili dei possibili rimpiazzi e ipotizza un nuovo derby col Milan all’orizzonte dopo Thuram.

IL NOME DA TROVARE – Per l’Inter adesso c’è l’urgenza di trovare un centravanti, da mettere assieme a Lautaro Martinez e Marcus Thuram (due, se dovesse andare via anche il deludentissimo Joaquin Correa). Sport Mediaset restringe il campo dei “sostituti” di Romelu Lukaku a quattro nomi. Il primo è Folarin Balogun, di proprietà dell’Arsenal ma reduce da un’ottima stagione in Ligue 1 al Reims (ventuno gol). La valutazione però è alta, attorno a quaranta milioni, mentre l’ingaggio è basso ossia tre milioni e mezzo. Possibile un nuovo derby col Milan, quello per Mehdi Taremi. Qui l’Inter deve “inseguire”, dato che si sta inserendo solo ora nell’interesse per l’attaccante iraniano del Porto. Poi resta viva l’opzione Alvaro Morata, più volte accostato a squadre di Serie A in questo mercato e già avuto da Giuseppe Marotta ai tempi della Juventus. C’è anche M’Bala Nzola, che pur essendo una sorta di “alter ego” di Lukaku l’Inter lo vede come un profilo diverso.